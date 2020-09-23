Илон Маск провел ежегодное собрание акционеров и инвесторов, во время которого отчитался о работе своей команды, рассказал о текущей работе и планах на ближайшее будущее.

Ключевыми темами нынешнего Battery Day (“батарейный день”) стали аккумуляторы нового типа, которые будут более эффективными и более дешевыми, чем нынешние, новая версия Model S в исполнении Plaid с реактивной динамикой и снижение стоимости самой доступной модели марки до 25 тысяч долларов.

Новые аккумуляторы формата 4680

Принципиально новая батарея собственной разработки Tesla имеет диаметр 46 мм и высоту 80 мм. Цилиндрические ячейки используют запатентованную бесконтактную конструкцию с более низким значением внутреннего сопротивления. Вместо контактной пластины, как в современных элементах питания формата 2170, в новых батареях используется широкий контакт со всего края полоски электрода. Кроме того, особенности конструкции новых очагов позволили сократить длину прохождения заряда до 50 мм, что в пять раз меньше нынешних.

Это означает пятикратный прирост энергоемкости, шестикратное увеличение мощности и увеличение запаса хода на 16%, при одинаковой емкости батарей. Также новые аккумуляторы будут на 14% дешевле в производстве. Кроме того, в аккумуляторах нового типа не будет кобальта – самого дорогого компонента современных батарей.

Производством новых батарейных ячеек 4680 будет заниматься сама Tesla на своем новом заводе. Выпуск начнется не раньше 2022 года. При этом Tesla продолжит покупать батареи у сторонних производителей (Panasonic, LG, CATL и других), причем готова наращивать закупки.

Tesla Model S Plaid

Новой флагманской моделью Tesla станет Model S Plaid с тремя электромоторами. Такая версия электрокара появится на рынке в конце 2021 года. Производитель раскрыл ее характеристики:

Ускорение от 0 до 100 км/ч – менее 2 секунд;

Максимальная скорость – 320 км / ч;

Запас хода – около 840 км;

Время прохождения четверти мили – 402 метра) – менее 9 секунд;

Цена – от $139 990.

Tesla за $25 тысяч

На презентации Tesla Model 3 в 2016 году глава компании Илон Маск пообещал, что электромобиль будет продаваться по доступной цене в $ 35 000. В итоге, как мы знаем, компании понадобилось три года, чтобы достичь этой цели и выпустить “народную” Tesla Model 3 за $ 35 000. В 2018 году Илон Маск заявил, что Tesla может выпустить электромобиль стоимостью $ 25 тыс. в последующие три года. Через год он еще раз вспомнил об автомобиле Tesla за $ 25 тыс и снова привел те же ориентировочные сроки – три года. Заключительным анонсом презентации Tesla Battery Day стала таинственная Tesla стоимостью $ 25 тыс, которая также получит полноценный автопилот. Имени у машины пока нет, и никаких других подробностей компания не раскрыла, за исключением примерных сроков выпуска – и снова три года. К тому времени Tesla рассчитывает нарастить производство собственных батарей до необходимого уровня. Не исключено, что в конечном итоге этой таинственной Tesla за $ 25 тыс. станет электрический хэтчбек. Также ранее Илон Маск намекал, что запас хода на одном заряде составит не менее 320 км.

Собственное производство катодов

Tesla построит новый катодный завод для выпуска аккумуляторов в Северной Америке, чтобы сократить расходы на цепочку поставок. Маск говорит, что в компании нашли способ снизить производственные затраты на катоды на 76% и при этом снизить потребление воды до нуля.

Снижение цен на Powerpack

Tesla объявила о снижении стоимости аккумуляторной системы резервного питания Powerpack со 172 до 125 тысяч долларов.