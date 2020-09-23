Ілон Маск пообіцяв випустити таку модель протягом найближчих трьох років.

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск на довгоочікуваному "дні акумулятора" підтвердив, що компанія працює над випуском автомобіля вартістю 25000 доларів.

За словами Маска, доступна модель використовуватиме нові акумуляторні батареї. Застосовуючи ці елементи, Tesla хоче приблизно вдвічі зменшити вартість кіловат-години акумуляторів. З 2010 по 2019 рік ціна за кіловат-годину впала з 1100 до 156 доларів, але Маск хоче знизити цю вартість ще більше.

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Більше того, Макс заявив, що автомобіль буде "повністю автономним". Ще одна смілива заява маска – про прагнення "Тесли" в найближчому майбутньому випускати 20 млн автомобілів на рік, а це заявка на абсолютне лідерство в автопромі.

Адже у 2019 році у всьому світі було випущено 92 мільйони автомобілів, а 20 млн – це більш ніж 20% всіх випущених авто.

Нагадаємо, що китайці зробили тюнінг для Tesla Model X.