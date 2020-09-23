Илон Маск пообещал выпустить такую модель в течение ближайших трех лет.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск на долгожданном "дне аккумулятора" подтвердил, что компания работает над выпуском автомобиля стоимостью 25 тысяч долларов.

По словам Илона Маска, доступная модель будет использовать новые аккумуляторные батареи. Применяя эти элементы, Tesla хочет примерно вдвое уменьшить стоимость киловатт-часа аккумуляторов. С 2010 по 2019 год цена за киловатт-час упала с 1100 до 156 долларов, но Маск хочет снизить эту стоимость еще больше.

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Более того, Макс заявил, что автомобиль будет "полностью автономным". Еще одно смелое заявление Маска – о стремлении "Теслы" в ближайшем будущем выпускать 20 млн автомобилей в год, а это заявка на абсолютное лидерство в автопроме.

Ведь в 2019 году во всем мире было выпущено 92 миллиона автомобилей, а 20 млн – это более 20% всех выпущенных авто.

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