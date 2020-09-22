Владельцы электрических кроссоверов массово жалуются на один и тот же недостаток: во время движения, от крыши автомобиля отрывается панель.

Электрический кроссовер Tesla Model X постоянно вызывает определенные нарекания, хотя армия его поклонников и владельцев продолжает расти. Очередной недостаток был обнаружен недавно и случай не является единичным, поскольку другие владельцы электрокаров Tesla тоже сталкивались с этой проблемой.

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Один из владельцев американского электрокара поделился своей историей в тематических сообществах на Reddit и Facebook – у его кроссовера на ходу оторвалась панель крыши, расположенная между задними дверцами вверху. Панель изготовлена ​​из армированного стекла и в случае отрыва может представлять опасность для других участников движения, которые едут вслед за "Теслой".

По словам владельца Model X, который первым сообщил об этом недостатке, в его автомобиле стеклянная панель оторвалась во время движения по трассе на высокой скорости. На авторизованном сервисе Tesla заменить панель по гарантии отказались, ссылаясь на механическое повреждение. А новую деталь предложили приобрести за 200 долларов. Tesla пока не давала комментариев по этому поводу.