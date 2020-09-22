Власники електричних кросоверів масово скаржаться на один і той самий недолік: під час руху, від даху автомобіля відривається панель.

Електричний кросовер Tesla Model X постійно викликає певні нарікання, хоча армія його шанувальників і власників продовжує рости. Черговий недолік був виявлений нещодавно і випадок не є одиничним, оскільки інші власники електрокарів Tesla теж стикались з цією проблемою.

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Один із власників американського електрокара поділився своєю історією у тематичних спільнотах на Reddit і Facebook – у його кросовера на ходу відірвалась панель даху, розташована між задніми дверцятами, що відкриваються вгору. Панель виготовлена з армованого скла і у разі відриву може становити небезпеку для інших учасників руху, що їдуть слідом за “Теслою”.

За словами власника Model X, що першим повідомив про цей недолік, у його автомобілі скляна панель відірвалась під час руху трасою на високій швидкості. На авторизованому сервісі Tesla замінити панель по гарантії відмовились, посилаючись на механічне пошкодження. А нову деталь запропонували придбати за 200 доларів. Tesla поки не давала коментарів з цього приводу.