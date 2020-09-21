Ательє RevoZport додало агресії великому й потужному електричному кросоверу.

Китайські тюнери пропонують поетапну модифікацію зовнішннього вигляду та шасі Tesla Model X у стилі трекового спорткара Model 3R Evo. Підвищення продуктивності не передбачено.

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RevoZport пропонує аеродинамічний обвіс з активним заднім антикрилом, унікальні колісні диски та розширення колісної колії. Обвіс збільшує притискну силу, колія розширена на 25 міліметрів спереду та 35 – ззаду.

Комплект деталей включає карбонові бічні спідниці, розширювачі арок, спліттер і дифузор, а також композитний капот з прорізами, що також збільшує притискну силу на передній осі. На дверках багажника встановлено активне антикрило зі змінним кутом атаки. 23-дюймові десятиспицеві колісні диски власного дизайну RevoZport відкривають погляд на нестандартні гальмівні супорти Brembo, які не значаться у складі набору. Диски пропонуються разом зі спортивними шинами Michelin розмірності 265/35 спереду і 315/30 ззаду – комплект коліс можна буде придбати окремо.

RevoZport пропонує окремо встановити карбонові накладки на бампери, дифузор та бічні спідниці за 3900 доларів, а пізніше можна буде додати капот, спойлер, спліттер і розширювачі колісних арок – ціни на ці деталі не вказані.

Фото: Tesla Model X від RevoZport