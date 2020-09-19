Стилістика колісних дисків серії LO пасуватиме до автомобілів епохи 1970-80 років і не лише марки "Мерседес", звісно.

Lorinser повертає дизайн коліс “старої школи”, аби надати вінтажним Mercedes-Benz ще більш привабливого вигляду.

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Нові колеса Lorinser LO мають цілісну конструкцію, за винятком зовнішнього обода, з полірованою губою. Легкосплавні диски підходять для широкого кола моделей того періоду, включаючи W123, S123, W201 190E, W124 / S124 E-Class, W116 / W126 S-Class і R107 / C107 SL, представлений на фото.

Колеса Lorinser LO розмірністю 8x16 спереду та 9x16 ззаду надають класичному Mercedes SLC більш динамічний, але в той же час коректний вигляд. Нові колісні диски доступні у різних розмірах, ціни починаються від 547 євро за одиницю.

Mercedes SL покоління R107 випускався між 1971 і 1989 роками, що є найдовшим виробництвом будь-якого SL за всю історію бренду. Mercedes навіть пропонував спеціальну версію SLC з жорстким верхом, яку зазвичай називають SL Coupe – саме вона представлена на фото.

Фото: Mercedes-Benz SLC / Lorinser

Кабріолет, представлений на фото – відреставрований спеціалістами Lorinser SLC 350 із 3,5-літровим V8 та автоматичною коробкою передач. Автомобіль пропонується за 42 900 євро.

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