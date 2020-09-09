Mercedes-Benz Project Geländewagen – це проект співпраці між керівником дизайну Mercedes Горденом Вагенером та засновником бренду Off-White і художнім керівником Louis Vuitton Men Вьорджилом Абло.

Компанія Mercedes-Benz показала результат співпраці з американським модельєром Вьорджилом Абло, у результаті якої на світ з’явився Project Geländewagen.

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В рамках проекту G-Class позбавили абсолютно усього декору та внутрішнього оздоблення, перетворивши його на “бойовий корч”. Дуже гарний, незважаючи на відсутність традиційних для таких авто речей. Кузов, що називається, поголили – видалили шильдики, бічні дзеркала, молдинги і навіть дверні ручки, замість яких приладнали лямки.

Замість царства шкіри і крісел з електрорегулюваннями та масажем, всередині позашляховика – лише оголені металеві панелі, трубчатий каркас безпеки та сувора простота салону гоночного боліда. Єдине, що нагадує про світ розкоші у цьому Geländewagen – кермо від гіперкара Mercedes-AMG One.

Фото: Project Geländewagen / Mercedes-Benz

Естетику автомобіля підкреслюють новий широкий обвіс, занижена підвіска і 25-дюймові колеса Monoblock з гоночними шинами.

Project Geländewagen виставлять на аукціоні Sotheby's 14 вересня. Виручені від продажу кошти передадуть благодійному фонду, який надає підтримку міжнародним творчим співтовариствам і молодим дизайнерам.

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