Насправді ж це замаскований під британський лімузин Chrysler 300C.

У Кременчуці Полтавської області на продаж виставлено репліку Rolls-Royce Phantom, яку власник оцінив у 8900 доларів.

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Основою для проекту послужив Chrysler 300C 2006 року випуску. Американський седан отримав решітку радіатора, бампер і передню оптику, що імітують “обличчя” Rolls-Royce Phantom попереднього покоління. На додачу автомобіль отримав великі поліровані диски.

Фото: Chrysler 300С стилізований під Rolls-Royce Phantom / ТопЖир

У салоні та під капотом Chrysler 300С залишився собою. У рух авто приводить 2,7-літровий 190-сильний V6, що може працювати на бензині чи газу. Пробіг авто становить 180 тисяч кілометрів, власник заявляє, що машина повністю обслужена та в хорошому стані.

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