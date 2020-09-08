На самом же деле это замаскированный под британский лимузин Chrysler 300c.

В Кременчуге Полтавской области на продажу выставлена реплика Rolls-Royce Phantom, которую владелец оценил в 8 900 долларов.

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Основой для проекта послужил Chrysler 300C 2006 года выпуска. Американский седан получил решетку радиатора, бампер и переднюю оптику, имитирующие “лицо” Rolls-Royce Phantom предыдущего поколения. В придачу автомобиль получил большие полированные диски.

Фото: Chrysler 300С стилизованный под Rolls-Royce Phantom / ТопЖир

В салоне и под капотом Chrysler 300С остался собой. В движение авто приводит 2,7-литровый 190-сильный V6, который может работать на бензине или газе. Пробег авто составляет 180 тысяч километров, владелец заявляет, что машина полностью обслужена и в хорошем состоянии.

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