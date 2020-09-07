Эпатажный суперкар с арбузами в переднем багажнике был замечен в Стамбуле.

Владелец суперкара остался неизвестным, хотя фотографии с ним уже облетели весь мир.

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В Украине мы уже видели пасечника, торгующего медом из багажника Tesla и господ на Rolls-Royce, которые раздавали бесплатные маски, а в Турции нашелся свой любитель экстравагантных выходок. Мужчина заполнил багажник суперкара арбузами и открыл торговлю “с лотка”.

Отметим, что рыночная стоимость Lamborghini Aventador составляет 150 – 400 тысяч долларов. При этом арбузы торговец сбывал по 5 турецких лир за килограмм – это около 60 центов в долларах. В багажник суперкара вряд ли поместилось больше 150 килограммов ягоды, поэтому выручка от торговли составила примерно 90 долларов, а чистая прибыль – и того меньше.

Пользователи соцсетей выдвигают предположения о мотивации турецкого торговца арбузами. Богач потерпел финансовый кризис? Проигранное пари? Съемки теле- или видеосюжета?

Фото: торговля арбузами из Lamborghini в Стамбуле / Caracoom

Когда репортеры прибыли в район Бейоглу, где продавал арбузы владелец итальянского спорткара, мужчина выбросил нераспроданные арбузы, прыгнул в машину и скрылся с места события, оставив за собой статус инкогнито. Поиск по номерному знаку показал, что Lamborghini зарегистрирован в южной провинции Анталия в Турции, однако “раскопать” больше журналистам не удалось.

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