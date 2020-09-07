Инвестиции в экзотические автомобили – дело затратное и рискованное. Пользоваться суперкаром ежедневно – тоже не лучшая идея для тех, кто привык к комфорту. Другое дело – покупка такого Lamborghini, который не просто украшает собой пространство, а еще и имеет практическую функцию.

В сети появилось видео с тостером Lamborghini. Он не только выглядит, как итальянский суперкар, но еще и звучит, как настоящий автомобиль с мотором V12.

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Тостер окрашен в ярко-салатовый цвет и украшен надписью Lamborghini. У него есть стилизованный спойлер, а ручка включения напоминает клавишу запуска мотора суперкара. При работе – то есть подрумянивании хлеба, тостер издает звук, воспроизводящий работу двигателя Lamborghini. Сама же имитация двигателя находится под прозрачным "капотом”.

Хотя демонстрационное видео выглядит очень реалистично, перед нами лишь визуализация, созданная в компьютерной программе дизайнером по имени Шаурия Теотия – найти такой тостер в продаже не получится.

Фото: компьютерная модель тостера Lamborghini от David Shachar / ordavidshachar

Так же, как и другой дизайнерский тостер с атрибутами и стилистикой Lamborghini от мастера по имени Давид Шахар. Жаль, потому что девайсы выглядят действительно интересно и необычно.

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