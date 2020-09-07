Інвестиції в екзотичні автомобілі – справа витратна й ризикована. Користуватись суперкаром щодня – теж не найкраща ідея для тих, хто звик до комфорту. Інша річ – купівля такого Lamborghini, який не просто прикрашає собою простір, а ще й має практичну функцію.

В Мережі з'явилося відео з тостером Lamborghini. Він не лише виглядає, як італійський суперкар, а ще й звучить, як справжній автомобіль з мотором V12.

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Тостер пофарбований в яскраво-салатовий колір і прикрашений написом Lamborghini. У нього є стилізований спойлер, а ручка включення нагадує клавішу запуску мотора суперкара. При роботі – тобто підрум’яненні хліба, тостер видає звук, що відтворює роботу двигуна Lamborghini. Сама ж імітація двигуна знаходиться під прозорим “капотом”.



Хоча демонстраційне відео виглядає дуже реалістично, перед нами лише візуалізація, створена у комп’ютерній програмі дизайнером на ім’я Шаурія Теотія – знайти такий тостер у продажу не вийде.

Фото: комп’ютерна модель тостера Lamborghini від David Shachar / ordavidshachar

Так само, як і інший дизайнерський тостер з атрибутами та стилістикою Lamborghini від майстра на ім’я Давід Шахар. Шкода, тому що девайси виглядають справді цікаво та незвичайно.

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