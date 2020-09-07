Чоловік за своє життя змінив більше сорока машин і всі були марки VW.

Американець Тейлор Брайант – однолюб. Після свого першого автомобіля Volkswagen Beetle, усі наступні автомобілі він купував виключно від Volkswagen.

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Шанувальник німецької марки розповідає, що “закохався” у Volkswagen ще до того, як купив свій перший автомобіль.

Старенький вживаний Beetle, куплений школярем за 500 доларів, назавжди припав йому до душі. Навіть працювати Тейлор пішов до автомайстерні дилерського центру Volkswagen, після закінчення технічого коледжу. Відтоді у особистому гаражі Брайанта побувало 42 автомобілі – Golf, Passat, Jetta – він їздив на усьому з шильдиком VW.

Зараз американець володіє Volkswagen Jetta 1999 року випуску, ще однією Jetta 2017 року та універсалом Passat 2004 року, а у планах – придбати великий кросовер Atlas для перевезення двох дітей і чотирьох великих собак.

Свою пристрасть до марки Volkswagen Тейлор поділяє з родиною. На п'яту річницю весілля його дружина отримала в подарунок кабріолет Golf, а першою машиною сина став седан Jetta. У більшості випадків Брайант купує автомобілі в не дуже доброму стані, лагодить їх та продає, щоб виручити кошти на наступний проект.

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