Цей жовтий Volkswagen Golf GTi 7-ї генерації завдяки вихлопу чутно значно раніше, ніж видно.

Причина - автомобіль пройшов стадію тюнінгу Stage2. Тепер GTi видає 340 к.с. та 500 Нм крутного моменту. Для передньопривідного авто це дуже значні величини, тож автоексперт Сергій Волощенко вирішив випробувати його можливості.

За який час GTi розганяється до 100 та 200 км/год, як впоратись з пробуксовкою та який тюнінг впливає на швидкість – у новому відео:

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Цей Volkswagen Golf GTI сьомого покоління в рідкісному жовтому кольорі, який називається "ЗондерГельд", тобто "спеціальний жовтий". Доплата за колір на той час становила близько 3900 євро. Машина перша завезена в Україну офіційно в 2013 році.

Щодо комплектації – максимальний на ті роки салон, алькантара з кліткою кларк. Другий власник вклав у нього близько 10 тисяч доларів, причому тюнінг регулярно мінявся – наприклад, колісні диски вже треті тут. Серед допрацювань – кастомний вихлоп на компонентах Vibrant, впуск ECS America Carbonium, збільшені магістралі на впуск на турбіну, топовий кулер Vagner, занижена підвіска на пружинах Racing Line, стокові амортизатори, диски Rotiform.

Нагадаємо, за скільки можна пригнати VW Golf GTi з Америки.