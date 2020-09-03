Этот желтый Volkswagen Golf GTi 7-го поколения благодаря выхлопу слышен раньше, чем виден.

Причина – автомобиль прошел стадию тюнинга Stage2. Теперь GTi выдает 340 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Для переднеприводного авто это очень значительные величины, поэтому автоэксперт Сергей Волощенко решил испытать его возможности.

За какое время GTi разгоняется до 100 и 200 км/ч, как справиться с пробуксовкой и какой тюнинг влияет на скорость – в новом видео:

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Этот Volkswagen Golf GTI седьмого поколения в редком желтом цвете, который называется "ЗондерГельд", то есть "специальный желтый". Доплата за цвет в то время составляла около 3900 евро. Машина первая завезена в Украину официально в 2013 году.

По комплектации – максимальный на те годы салон, алькантара с клеткой кларк. Второй владелец вложил в него около 10 тысяч долларов, причем тюнинг регулярно менялся – например, колесные диски уже третьи здесь. Среди доработок – кастомный выхлоп на компонентах Vibrant, впуск ECS America Carbonium, увеличены магистрали на впуск на турбину, топовый кулер Vagner, заниженная подвеска на пружинах Racing Line, стоковые амортизаторы, диски Rotiform.

Напомним, за сколько можно пригнать VW Golf GTi из Америки.​​​​​​​