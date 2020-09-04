Хлоя Чемберс потрапила до книги рекордів Гіннесса за найшвидший слалом, побивши досягнення 2018 року.

Проїхатись на автомобілі між конусів – здається, що може бути простіше, доки не спробуєш зробити це швидко. Тоді відстань у 15 метрів між конусами вже не здається такою великою, як на старті, а для маневрування потрібна вивірена рука.

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Porsche спорядила професійну картингістку кабріолетом Porsche 718 Spyder та дозволила показати свою майстерність у проходженні 50-конусного слалому. 16-річна гонщиця займається картингом вже п’ять років і це явно окупилося. Дівчина подолала курс за 47,45 секунди.

Попередній рекорд був зафіксований у 2018 році у Китаї. Пілот Цзя Цян на Chevrolet Camaro RS пройшов 50 конусів за 48,114 секунди.

“Це виглядає легко, але насправді це не так – якнайшвидше оминути 50 шишок, намагаючись побити рекордний час і знаючи, що я не можу торкнутися жодного, щоб заїзд зарахували – емоційна напруга була дуже високою”, – каже Чемберс. “Та у заїзді усе зійшлося: машина працювала чудово і я знайшла потрібне зчеплення”.

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