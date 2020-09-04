Хлоя Чемберс попала в книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый слалом, побив достижение 2018 года.

Проехаться на автомобиле между конусов – кажется, что может быть проще, пока не попробуешь сделать это быстро. Тогда расстояние в 15 метров между конусами уже не кажется таким большим, как на старте, а для маневрирования нужна выверенная рука.

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Porsche снарядила профессиональную картингистку кабриолетом Porsche 718 Spyder и позволила показать свое мастерство в прохождении 50-конусного слалома. 16-летняя гонщица занимается картингом уже пять лет и это явно окупилось. Девушка преодолела курс за 47,45 секунды.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году в Китае. Пилот Цзя Цян на Chevrolet Camaro RS прошел 50 конусов за 48,114 секунды.

"Это выглядит легко, но на самом деле это не так – как можно быстрее обойти 50 шишек, пытаясь побить рекордное время и зная, что я не могу коснуться ни одного, чтобы заезд зачислили – эмоциональное напряжение было очень высоким", – говорит Чемберс. "Но в заезде все сошлось: машина работала отлично и я нашла нужное сцепление".

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