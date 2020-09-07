Мужчина за свою жизнь сменил более сорока машин и все были марки VW.

Американец Тейлор Брайант – однолюб. После своего первого автомобиля Volkswagen Beetle все последующие автомобили он покупал исключительно от Volkswagen.

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Поклонник немецкой марки рассказывает, что "влюбился" в Volkswagen еще до того, как купил свой первый автомобиль.

Старенький подержанный Beetle, купленный школьником за 500 долларов, навсегда пришелся ему по душе. Даже работать Тейлор ушел в автомастерскую дилерского центра Volkswagen после окончания технического колледжа. С тех пор в личном гараже Брайанта побывало 42 автомобиля – Golf, Passat, Jetta – он ездил на всем с шильдиком VW.

Сейчас американец владеет Volkswagen Jetta 1999 года выпуска, еще одной Jetta 2017 года и универсалом Passat 2004 года, а в планах – приобрести большой кроссовер Atlas для перевозки двух детей и четырех больших собак.

Свою страсть к марке Volkswagen Тейлор разделяет с семьей. На пятую годовщину свадьбы его жена получила в подарок кабриолет Golf, а первой машиной сына стал седан Jetta. В большинстве случаев Брайант покупает автомобили в не очень хорошем состоянии, чинит их и продает, чтобы выручить средства на следующий проект.

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