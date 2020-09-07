Епатажний суперкар із кавунами у передньому багажнику був помічений у Стамбулі.

Власник суперкара залишився невідомим, хоча світлини з ним вже облетіли увесь світ.

Також цікаво: Цей Lamborghini не палить бензин і не чорнить асфальт, зате смажить хліб

В Україні ми вже бачили пасічника, що торгує медом із багажника Tesla та добродіїв на Rolls-Royce, що роздавали безкоштовні маски, а у Туреччині знайшовся свій любитель екстравагантних витівок. Чоловік заповнив багажник суперкара кавунами та відкрив торгівлю “з лотка”.

Зазначимо, що ринкова вартість Lamborghini Aventador становить 150-400 тисяч доларів. При цьому кавуни торговець збував по 5 турецьких лір за кіло – це близько 60 центів у доларах. У багажник суперкара навряд чи помістилось більше 150 кілограмів ягоди, тому виручка від торгівлі склала приблизно 90 доларів, а чистий прибуток – і того менше.

Користувачі соцмереж висувають припущення про мотивацію турецького торговця кавунами. Багатій зазнав фінансової кризи? Програне парі? Зйомки теле чи відеосюжета?

Фото: торгівля кавунами з Lamborghini у Стамбулі / Caracoom

Коли репортери прибули в район Бейоглу, де провав кавуни власник італійського спорткара, чоловік викинув нерозпродані кавуни, стрибнув у машину та зник з місця події, залишивши за собою статус інкогніто. Пошук по номерному знаку показав, що Lamborghini зареєстрований в південній провінції Анталія в Туреччині, однак “розкопати” більше журналістам не вдалось.

Дивіться також: Позашляховики 2020: найдорожчі моделі в Україні