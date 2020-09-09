Mercedes-Benz Project Geländewagen – это проект сотрудничества между руководителем дизайна Mercedes Горден Вагенер и основателем бренда Off-White и художественным руководителем Louis Vuitton Men Вирджилом Абло.

Компания Mercedes-Benz показала результат сотрудничества с американским модельером Вирджилом Абло, в результате которого на свет появился Project Geländewagen.

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В рамках проекта G-Class лишили абсолютно всего декора и внутренней отделки, превратив его в "боевой корч". Очень хороший, несмотря на отсутствие традиционных для таких авто вещей. Кузов, что называется, побрили – удалили шильдики, боковые зеркала, молдинги и даже дверные ручки, вместо которых приладили лямки.

Вместо царства кожи и кресел с электрорегулировками и массажем, внутри внедорожника – только обнаженные металлические панели, трубчатый каркас безопасности и строгая простота салона гоночного болида. Единственное, что напоминает о мире роскоши в этом Geländewagen – руль от гиперкара Mercedes-AMG One.

Фото: Project Geländewagen / Mercedes-Benz

Эстетику автомобиля подчеркивают новый широкий обвес, заниженная подвеска и 25-дюймовые колеса Monoblock с гоночными шинами.

Project Geländewagen выставят на аукционе Sotheby's 14 сентября. Вырученные от продажи средства передадут благотворительному фонду, который оказывает поддержку международным творческим сообществам и молодым дизайнерам.

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