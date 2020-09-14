Hyundai Soapbox – це "Мильниця" або "тарантас" – машинка без двигуна для катання з гори. Як санчата для асфальту.

Корейський автовиробник Hyundai пропонує чудову “розвагу з користю” для родин та друзів – складання та катання на тарантасах. Для цього знадобляться деякі технічні знання та навики конструювання.

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Європейський технічний центр Hyundai Motor Europe представив конструктор-саморобку, котра повинна згуртувати близьких людей, поки вони залишються вдома. Hyundai не продає такі автомобілі. Лише вчить, з чого і як їх робити. Усі матеріали, необхідні для створення власної “мильниці” можна знайти у будь-якому будівельному магазині і це недорогі речі. Для складання знадобиться мінімум інструментів.

“В останні місяці спільне проведення часу в сім'ї стало для людей ціннішим. Ми хотіли створити цікавий проект, який подарує родинам та друзям приємний спільний час, який об'єднає їх”, – сказав Андреас Крістоф-Хофманн, віце-президент з маркетингу та продуктів Hyundai Motor Europe.

Фото: Hyundai Soapbox / Hyundai

“Мильниця” має довжину в один метр і здатна вмістити не лише дитину, а й дорослу людину середнього зросту. Для будівництва знадобиться OSB-плита, металеві труби з квадратним перетином, кронштейни та гвинти. Колеса використовуються від тачки. Рульове управління здійснюється за допомогою двох ричагів, є й прості гальма.

Власне, уся інструкція зі створення Hyundai Soapbox доступна у відео нижче.

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