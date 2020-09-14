Hyundai Soapbox – это "Мыльница" или "тарантас" – машинка без двигателя для катания с горы. Как санки для асфальта.

Корейский автопроизводитель Hyundai предлагает замечательное "развлечение с пользой" для семей и друзей – сборку и катание на тарантасах. Для этого понадобятся некоторые технические знания и навыки конструирования.

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Европейский технический центр Hyundai Motor Europe представил конструктор-поделку, который должен сплотить близких людей, пока они остаются дома. Hyundai не продает такие автомобили. Лишь учит, из чего и как их делать. Все материалы, необходимые для создания собственной “мыльницы” можно найти в любом строительном магазине и это недорогие вещи. Для сборки понадобится минимум инструментов.

"В последние месяцы совместное времяпрепровождение в семье стало для людей более ценным. Мы хотели создать интересный проект, который подарит семьям и друзьям приятное совместное время, которое объединит их", – сказал Андреас Кристоф-Хофманн, вице-президент по маркетингу и продуктам Hyundai Motor Europe.

Фото: Hyundai Soapbox / Hyundai

“Мыльница” имеет длину в один метр и способна вместить не только ребенка, но и взрослого человека среднего роста. Для строительства понадобится OSB-плита, металлические трубы с квадратным сечением, кронштейны и винты. Колеса используются от тачки. Рулевое управление осуществляется с помощью двух рычагов, есть и простые тормоза.

Собственно, вся инструкция по созданию Hyundai Soapbox доступна в видео ниже.

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