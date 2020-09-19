Стилистика колесных дисков серии LO подойдет автомобилям эпохи 1970-80 годов и не только марки "Мерседес", конечно.

Lorinser возвращает дизайн колес "старой школы", чтобы придать винтажным Mercedes-Benz еще более привлекательный вид.

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Новые колеса Lorinser LO имеют цельную конструкцию, за исключением внешнего обода, с полированной губой. Легкосплавные диски подходят для широкого круга моделей того периода, включая W123, S123, W201 190E, W124 / S124 E-Class, W116 / W126 S-Class и R107 / C107 SL, представленный на фото.

Колеса Lorinser LO размерностью 8x16 спереди и 9x16 сзади придают классическому Mercedes SLC более динамичный, но в то же время корректный вид. Новые колесные диски доступны в разных размерах, цены начинаются от 547 евро за единицу.

Mercedes SL поколения R107 выпускался между 1971 и 1989 годами, что является самым длинным производством любого SL за всю историю бренда. Mercedes даже предлагал специальную версию SLC с жестким верхом, которую обычно называют SL Coupe – именно она представлена на фото.

Фото: Mercedes-Benz SLC / Lorinser

Кабриолет, представленный на фото – отреставрирован специалистами Lorinser SLC 350 с 3,5-литровым V8 и автоматической коробкой передач. Автомобиль предлагается за 42 900 евро.

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