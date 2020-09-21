Ателье RevoZport добавило агрессии большому и мощному электрическому кроссоверу.

Китайские тюнеры предлагают поэтапную модификацию внешнего вида и шасси Tesla Model X в стиле трекового спорткара Model 3R Evo. Повышение производительности не предусмотрено.

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RevoZport предлагает аэродинамический обвес с активным задним антикрылом, уникальные колесные диски и расширение колесной колеи. Обвес увеличивает прижимную силу, колея расширена на 25 мм спереди и 35 сзади.

Комплект деталей включает карбоновые боковые юбки, расширители арок, сплиттер и диффузор, а также композитный капот с прорезями, что также увеличивает прижимную силу на передней оси. На дверцах багажника установлено активное антикрыло с переменным углом атаки. 23-дюймовые десятиспицевые колесные диски собственного дизайна RevoZport открывают взгляд на нестандартные тормозные суппорты Brembo, которые не значатся в составе набора. Диски предлагаются вместе со спортивными шинами Michelin размерности 265/35 спереди и 315/30 сзади – комплект колес можно будет приобрести отдельно.

RevoZport предлагает установить карбоновые накладки на бамперы, диффузор и боковые юбки за 3900 долларов, а позже можно будет добавить капот, спойлер, сплиттер и расширители колесных арок – цены на эти детали не указаны.

Фото: Tesla Model X від RevoZport