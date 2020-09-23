Випробування проводились у Кита для публічної демонстрації високого рівня безпеки та надійності американських електрокарів, випущених місцевим заводом.

Автономні системи екстреного гальмування сьогодні стали звичним явищем для автомобільної промисловості і, теоретично, є потенційними рятівниками життя. Однак на практиці вони не завжди працюють, як задумано.

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Протягом кілької останніх років були проведені різні випробування систем екстренного автоматичного гальмування і транспортні засоби різних марок зазнали невдач. Тепер до списку можна додати і “Теслу”.

Під час недавньої демонстрації в Китаї, електрокар Tesla Model 3 збила манекен пішохода. Білий електричний седан не помітив манекена і врізався прямо в нього. В іншому відео показано червону Model 3, яка переїжджає манекен, що “йшов” пішохідним переходом.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9 — Stultus (@StultusVox) September 20, 2020



Перегляд другого відео з низькою роздільною здатністю при повторному відтворенні вказує на те, що електрокар насправді розпізнав об’єкт перед собою, про що свідчить червона область, показана на центральному екрані. Однак, коли машина помітила манекен, було вже запізно. Якби це була справжня людина, результат міг бути смертельним.

Chinese media ran a series of tests to examine vehicle safety measures, recording their findings. Tesla performed by far the worst. Here is a video of a $TSLA failing its automatic braking test.



Tesla charges $8000 for "Full Self Driving" but can't detect pedestrians in the road pic.twitter.com/4fB60MPUYI — Stultus (@StultusVox) September 20, 2020



Під час аналогічного ряду випробувань у США, проведених минулого року, було виявлено, що “всі протестовані машини не змогли суттєво зменшити швидкість удару”, під час руху на швидкості у 48 км/год. У той же час, у звіті також сказано, що “в середньому всі оцінені системи виявлення пішоходів зазнавали значних проблем і намагалися послідовно пом'якшувати або попереджати зіткнення з пішохідними цілями”.