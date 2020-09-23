Испытания проводились у Кита для публичной демонстрации высокого уровня безопасности и надежности американских электрокаров, выпущенных местным заводом.

Автономные системы экстренного торможения сегодня стали привычным явлением для автомобильной промышленности и, теоретически, являются потенциальными спасителями жизни. Однако на практике они не всегда работают, как задумано.

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В течение нескольких последних лет были проведены различные испытания систем экстренного автоматического торможения и транспортные средства разных марок потерпели неудачу. Теперь к списку можно добавить и ”Теслу".

Во время недавней демонстрации в Китае, электрокар Tesla Model 3 сбил манекен пешехода. Белый электрический седан не заметил манекен и врезался прямо в него. В другом видео показано красную Model 3, которая переезжает манекен, "шедший" по пешеходному переходу.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9 — Stultus (@StultusVox) September 20, 2020

Просмотр второго видео с низким разрешением при повторном воспроизведении указывает на то, что электрокар на самом деле распознал объект перед собой, о чем свидетельствует красная область, показанная на центральном экране. Однако, когда машина заметила манекен, было уже поздно. Если бы это был настоящий человек, исход мог быть смертельным.

Chinese media ran a series of tests to examine vehicle safety measures, recording their findings. Tesla performed by far the worst. Here is a video of a $TSLA failing its automatic braking test.



Tesla charges $8000 for "Full Self Driving" but can't detect pedestrians in the road pic.twitter.com/4fB60MPUYI — Stultus (@StultusVox) September 20, 2020

Во время аналогичного ряда испытаний в США, проведенных в прошлом году, было обнаружено, что “все протестированные машины не смогли существенно уменьшить скорость удара”, во время движения на скорости в 48 км/ч. В то же время в отчете также говорится, что “в среднем все оцененные системы обнаружения пешеходов испытывали значительные проблемы и пытались последовательно смягчать или предупреждать столкновения с пешеходными целями”.