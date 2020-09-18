Молодой мужчина может получить до пяти лет на то, чтобы выспаться за решеткой.

Полицейские из канадской провинции Альберта получили от граждан сообщение об автомобиле, двигавшемся по автомагистрали, будто бы без водителя за рулем. Позже выяснилось, что рулевой решил передохнуть прямо за рулем, включив функцию "автопилот" и удобно откинувшись в кресле.

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Полицейским удалось обнаружить синий Tesla Model S, на который была получена жалоба, и заставить автомобиль остановиться. Для этого полицейский выехал впереди электрокара и включил сигнал аварийной остановки, понятный компьютерной системе управления Tesla.

После остановки, офицер проверил показатели последней поездки и подтвердил, что электрокар двигался в режиме “Автопилот” со скоростью до 150 км/ч, в то время, как его владелец позволил себе расслабиться. Было установлено, что “управлял” автомобилем 20-летний житель Британской Колумбии, его имя не разглашается. Он изначально был обвинен в превышении скорости, а действие его водительского удостоверения приостановлено на 24 часа, из-за переутомления.

После дальнейшего расследования и консультаций с прокурорами водителю было предъявлено обвинение в опасном вождении, что признано “серьезным правонарушением, когда водитель обращается с автотранспортом в способ, опасный для общественной безопасности”. Дело будет рассмотрено в декабре. По местным законам такое правонарушение влечет за собой ответственность от лишения водительского удостоверения на год до заключения сроком до пяти лет.

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