Технически это квадрокоптер с пассажирской кабиной.

"Летающий автомобиль" под названием Cezeri, который разрабатывается в Турции, завершил свой первый тестовый полет. Воздушный транспорт был спроектирован и построен на местном уровне.

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Одноместный пассажирский квадрокоптер во время недавнего испытательного полета пролетел на высоте несколько футов над землей с помощью пульта дистанционного управления.

Техническим директором компании Baykar Makina, которая занимается разработкой Cezeri, является Сельчук Байрактар, который приходится зятем президенту Турции Реджепу Эрдогану. Байрактар ​​считает, что пройдет 10 – 15 лет, прежде чем "Чезери" станет привычным видом транспорта в Турции. Однако уже в ближайшие 3 – 4 года такой транспорт может получить определенное распространение в рекреационном секторе – как спортивно-развлекательный аттракцион для публики или как частный транспорт для владельцев больших поместий.



Воздушная лодка названа в честь Исмаила аль-Джазари – известного мусульманского инженера, который жил между 1136 и 1206 годами. "Баснописец Макина" уже производит беспилотники как для вооруженных сил, так и для использования гражданскими коммерческими компаниями, а также системы управления, тренажеры и системы авионики. Байрактар подтвердил, что компания имеет планы по проведению испытательных полетов с пилотом-человеком в ближайшее время.

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