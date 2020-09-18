Технічно це квадрокоптер з пасажирською кабіною.

“Літаючий автомобіль” під назвою Cezeri, що розробляється в Туреччині, завершив свій перший тестовий політ. Повітряний транспорт був спроектований та збудований на місцевому рівні.

Також цікаво: Американці випустили одноколісний позашляховик

Одномісний пасажирський квадрокоптер, під час нещодавнього випробувального польоту, пролетів на кілька футів над землею за допомогою пульта дистанційного керування.

Технічним директором компанії Baykar Makina, яка займається розробкою та Cezeri, є Сельчук Байрактар, котрий доводиться зятем президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Байрактар вважає, що мине 10-15 років, перш ніж “Чезері” стане звичним видом транспорту у Туреччині. Однак вже у найближчі 3-4 роки такий транспорт може отримати певне поширення у рекреаційному секторі – як спортивно-розважальний атракціон для публіки або як приватний транспорт для власників великих маєтків.



Повітряний човник названий на честь Ісмаїла аль-Джазарі – відомого мусульманського інженера, який жив між 1136 і 1206 роками. “Байкар Макіна” вже виробляє безпілотники як для збройних сил, так і для використання цивільними комерційними компаніями, а також системи управління, тренажери та системи авіоніки. Байрактар ​​підтвердив, що компанія має плани щодо проведення випробувальних польотів з пілотом-людиною найближчим часом.

Дивіться також: Mercedes-Benz представив електричну водневу вантажівку GenH2