Поки що тягач має статус концепту, серійну модель обіцяють вивести на ринок через п'ять років.

Німецький автогігант Daimler представив новий вантажний автомобіль, що працює на водні. Електрична вантажівка Mercedes-Benz GenH2 стане першим серійним електрокаром у класі важкого комерційного транспорту від Mercedes.

Також цікаво: У Кривому Розі розпочинають виробництво електровантажівок

Daimler Trucks заявляє, що вантажівка здатна долати більше 1000 кілометрів, використовуючи лише один балон водню. Через три роки виробник розраховує запустити клієнтські випробування Mercedes-Benz GenH2, а у 2025 році вийти з нею на ринок.

Фото: вднева електровантажівка Mercedes-Benz GenH2 / Daimler Trucks

Крім того, у рамках презентації GenH2, компанія Daimler Trucks також показала варіант вантажівки з акумуляторним живленням для міста та далеких перевезень – Mercedes-Benz eActros та eActros LongHaul. Батарейний “Актрос” із запасом ходу у 200 кілометрів компанія планує вивести на ринок вже у 2021 році.



Фото: Mercedes-Benz eActros, eActros LongHaul та GenH2 / Daimler Trucks

Стратегія з електрифікації комерційного транспорту Mercedes передбачає широке використання водневих паливних елементів та акумуляторів нового покоління, аби протягом наступних десяти років повністю перейти на виробництво електрокарів.

Дивіться також: Brabus прокачав електричні Smart EQ