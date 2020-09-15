Крихітки отримали назву Brabus Ultimate E.

Brabus Ultimate E – не зовсім новий продукт. Вперше він був представлений, як концепт, у 2017 році, а через два роки з'явилась готова до виробництва версія. Приблизно рік тому, на автосалоні у Франкфурті, Brabus представив новий варіант з електроприводом, обмежений накладом у 23 екземпляри. Сьогодні ж придворна тюнінг-студія розкрила чергову ітерацію Ultimate E.

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Модернізований Ultimate E базується на електричному сітікарі Smart EQ ForTwo Cabrio 2020 модельного року. Завдяки перепрограмованій системі контролю крутного моменту, спеціальним модулям для перемикача динаміки руху та педалі акселератора, електрична “кишенькова ракета” тепер пропонує максимальну потужність у 92 кінські сили.

Важливо зазначити, що цей пік можливий лише при виборі їздового режиму Sport +, що є одним з чотирьох конфігурацій руху. Він також розкриває повний потенціал крутного моменту у 180 Нм, достатнього для спринту з місця до 100 км/год за 10,9 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 130 км/год. Разом зі збільшенням динамічних характеристик, спеціалісти Brabus попрацювали і над підвіскою та гальмами Smart, забезпечивши їм більшу ефективність.

Фото: Brabus Ultimate E на базі електричних Smart EQ ForTwo Cabrio / Brabus

Спортивні амбіції сітікара доповнює широкий комплект обвісу кузова Brabus Widestar, який є ексклюзивним для цієї серії. Він включає модифіковану передню панель, нові колісні арки, 18-дюймові колеса з шинами 235/30 R18 ззаду, нові панелі в салоні та багато іншого.

Новий Ultimate E від Brabus оцінюється у 49 449 євро у Німеччині.

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