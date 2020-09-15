Крохи получили название Brabus Ultimate E.

Brabus Ultimate E – не совсем новый продукт. Впервые он был представлен, как концепт, в 2017 году, а через два года появилась готовая к производству версия. Примерно год назад, в автосалоне во Франкфурте, Brabus представил новый вариант с электроприводом, ограниченный тиражом в 23 экземпляра. Сегодня же придворная тюнинг-студия раскрыла очередную итерацию Ultimate E.

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Модернизированный Ultimate E базируется на электрическом ситикаре Smart EQ ForTwo Cabrio 2020 модельного года. Благодаря перепрограммированной системе контроля крутящего момента, специальным модулям для переключателя динамики движения и педали акселератора, электрическая “карманная ракета” теперь предлагает максимальную мощность в 92 лошадиные силы.

Важно отметить, что этот пик возможен лишь при выборе ездового режима Sport +, что является одним из четырех конфигураций движения. Он также раскрывает полный потенциал крутящего момента в 180 Нм, достаточного для спринта с места до 100 км/ч за 10,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 130 км/ч. Вместе с увеличением динамических характеристик, специалисты Brabus поработали и над подвеской и тормозами Smart, обеспечив им большую эффективность.

Фото: Brabus Ultimate E на базе электрических Smart EQ ForTwo Cabrio / Brabus

Спортивные амбиции ситикара дополняет широкий комплект обвеса кузова Brabus Widestar, который является эксклюзивным для этой серии. Он включает модифицированную переднюю панель, новые колесные арки, 18-дюймовые колеса с шинами 235/30 R18 сзади, новые панели в салоне и многое другое.

Новый Ultimate E от Brabus оценивается в 49 449 евро в Германии.

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