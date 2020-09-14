Ароматическая композиция состоит из восьми органических соединений.

Знакомый многим характерный запах в салоне нового автомобиля образуют ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Доказано, что эти вещества способны вызвать раздражение глаз, головокружение, одышку, усталость и тошноту.

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Европейская экономическая комиссия исследует этот вопрос с 2014 года и пришла к выводу, что названные ароматические вещества следует запретить к использованию в салонах автомобилей. Такие же выводы ранее сделали и исследователи Министерства транспорта Южной Кореи и регуляторы в Китае. В Поднебесной названы вещества, которые попадут под запрет уже со следующего года. Европейский законопроект пока разрабатывается, однако будет внедрен в ближайшее время, сообщает Autocar.

Вещества, которые формируют "запах нового автомобиля", не исчезают, а испаряются и снова поглощаются, в зависимости от воздействия солнечных лучей.

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