Ароматична композиція складається з восьми органічних сполук.

Знайомий багатьом характерний запах в салоні нового автомобіля утворюють ацетальдегід, акролеїн, бензол, етилбензол, формальдегід, стирол, толуол і ксилол. Доведено, що ці речовини здатні викликати роздратування очей, запаморочення, задишку, втому і нудоту.

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Європейська економічна комісія досліджує це питання з 2014 року і дійшла висновку, що названі ароматичні речовини слід заборонити до використання в салонах автомобілів. Такі ж висновки раніше зробили і дослідники Міністерства транспорту Південної Кореї та регулятори в Китаї. У Піднебесній названі речовини потраплять під заборону вже з наступного року. Європейський законопроект поки розробляється, однак буде впроваджений найближчим часом, повідомляє Autocar.

Речовини, які формують “запах нового автомобіля”, не зникають, а випаровуються і знову поглинаються, в залежності від впливу сонячних променів.

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