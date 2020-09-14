Політики у ЄС продовжують "закручувати гайки" автовиробникам. Вони вимагають встановити ще більш суворі норми шкідливих викидів від транспортних засобів

Нові автомобілі, зареєстровані в Євросоюзі, в 2030 році повинні мати на 35% менше вуглекислого газу (СО 2 ) у своїх викидах. Крім того, у 2030 році кількість автомобілів з електричним чи гібридним двигуном має становити 35% від загальної кількості авто. Відповідне рішення прийняла Рада Європейського Союзу на рівні міністрів із навколишнього середовища на зустрічі у Люксембурзі.

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"Нинішнє рішення є черговим кроком у напрямку нового законодавства щодо викидів СО2. Воно спрямовує європейську автомобільну індустрію на шлях до створення чистіших автомобілів, більших інвестицій в інновації та повідомлення надійніших даних щодо викидів. У 2030 році нові автомобілі викидатимуть на близько 35% менше СО 2 , ніж це передбачено нинішніми стандартними лімітами викидів", - заявила Елізабет Кьостігер, федеральний міністр стійкого розвитку та туризму Австрії, яка наразі головує в Раді ЄС.

За повідомленнями австрійських ЗМІ, рішення було підтримано кваліфікованою більшістю - 20 країн висловилася "за", чотири країни були проти, ще чотири – утрималися.

Відповідно до рішення, викиди СО 2 від легкових та вантажних автомобілів у 2025 році мають бути на 15% меншими від нинішніх. У 2030 році скорочення викиду вуглекислого газу має становити вже 35% для легкових авто та 30% для вантажівок.

Базою для підрахунку нових цілей має стати 2021 рік: на той час середня норма вмісту СО 2 у викидах автомобілів має становити 95 г діоксиду вуглецю на 1 км (нинішній рівень – 118,5 г СО2 на 1 км).

Крім того, екологічна Рада ЄС погодилася прийняти пропозицію Єврокомісії щодо стимулюючого механізму для автомобілів з нульовими або зниженими викидами, таких як повністю електричні або гібридні машини. Цільовий показник для таких автомобілів на 2030 рік піднято до 35% від усього автопарку ЄС.

Після прийняття рішення європейськими міністрами з навколишнього середовища Австрійське головування в Раді ЄС отримало мандат на початок переговорів по цьому питанню з Європейським парламентом.

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