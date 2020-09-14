Политики в ЕС продолжают "закручивать гайки" автопроизводителям. Они требуют установить еще более строгие нормы вредных выбросов от транспортных средств

Новые автомобили, зарегистрированные в Евросоюзе, в 2030 году должны иметь на 35% меньше углекислого газа (СО 2 ) в своих выбросах. Кроме того, в 2030 году количество автомобилей с электрическим или гибридным двигателем должен составлять 35% от общего количества авто. Соответствующее решение принял Совет Европейского Союза на уровне министров по окружающей среде на встрече в Люксембурге.

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"Нынешнее решение является очередным шагом в направлении нового законодательства по выбросам СО 2 . Оно направляет европейскую автомобильную индустрию на путь к созданию чистых автомобилей, больших инвестиций в инновации и сообщения надежных данных по выбросам. В 2030 году новые автомобили будут выбрасывать на около 35% меньше СО 2 , чем это предусмотрено нынешним стандартными лимитами выбросов", – заявила Элизабет Кьостигер, федеральный министр устойчивого развития и туризма Австрии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

По сообщениям австрийских СМИ, решение было поддержано квалифицированным большинством – 20 стран высказалась "за", четыре страны были против, еще четыре – воздержались.

Согласно решению, выбросы СО 2 от легковых и грузовых автомобилей в 2025 году должны быть на 15% меньше нынешних. В 2030 году сокращение выброса углекислого газа должно составлять уже 35% для легковых авто и 30% для грузовиков.

Базой для подсчета новых целей должен стать 2021 год: в то время средняя норма содержания СО2 в выбросах автомобилей должна составлять 95 г диоксида углерода на 1 км (нынешний уровень – 118,5 г СО2 на 1 км).

Кроме того, экологический Совет ЕС согласился принять предложение Еврокомиссии по стимулирующему механизму для автомобилей с нулевыми или сниженными выбросами, как полностью электрические или гибридные машины. Целевой показатель для таких автомобилей до 2030 года будет поднят до 35% от всего автопарка ЕС.

После принятия решения европейскими министрами окружающей среды Австрийское председательство в Совете ЕС получило мандат на начало переговоров по этому вопросу с Европейским парламентом.

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