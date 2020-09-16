Наступного року у серійному виробництві може з'явитись перша українська електровантажівка CoolOn.

200 км на одному заряді, швидкість 90 км/год, деталі українського виробництва, модульність та інноваційність. Над цим працюють у криворізькій компанії Murmuration Technology.

Читайте також: В Україні представили купе-кросовер Renault Arkana, який збиратимуть на ЗАЗі

Ще 2016 року команда розробила літієвий електродвигун LiFePO4 потужністю 40 кВт, який коштує втричі дешевше за аналоги. В CoolOn можна буде збільшити потужність до 90 кВт завдяки модульному акумулятору. Тобто при замовленні відняти чи додати кВт до потрібної цифри. Згідно з опитуванням потенційних клієнтів, пріоритетом є не пробіг авто та потужність акумулятора, а надійність та ціна електромобіля.

"Двигун має доволі суттєві відмінності від тих, які використовуються в інших електричних автівках. Наш мотор – це модернізований Вентильний Реактивний Мотор. Модернізація повністю позбавила мотор відомих недоліків: пульсації моменту та складного інвертора. Наразі це, мабуть, найнадійніший тип мотора. Він не містить магнітів, не містить «білячої» клітки й має повністю пасивний ротор, що дає суттєві переваги в надійності й в русі. А вдвічі менший вміст міді суттєво знижує вартість мотора." - розповіли в компанії.

У 2018 році був тест: старий Peugeot J9 Karsan перетворили на електробус та назвали Murmuresla. Саме тоді та було вирішено запустити комерційний електротранспорт.

За 2-3 місяці інженери планують завершити ходовий макет і взятись за створення прототипу. Електрокар зберуть виключно з деталей українського виробництва, а орієнтовна вартість електровантажівки CoolOn складатиме $16 тис. 2021-2022 років команда планує запустити серійне виробництво 3-5 тис. електромобілів на рік і вийти на європейський ринок.

CoolOn стане у пригоді сервісним службам (напр., ремонтним), комунальним підприємствам (для прибирання вулиць) і, звісно, стандартне призначення вантажівки — доставляння будь-чого (напр., пошти).

Команда використовує якнайбільше деталей українського виробництва: кузов, кабіну, колеса Disla, мотор, редуктор. Навіть дріт в обмотках мотору — і той український. Електромобіль має довжину 5 м, ширину 1.7 м та висоту 2.1 м. Вантажний відсік також модульний: його можна обладнати вежею для ремонту чи устаткуванням для прибирання вулиць. А можна залишити кузов відкритим.

Читайте також: Україна зменшує імпорт автомобільного газу