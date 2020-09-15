Імпорт зрідженого газу в Україну за 13 днів вересня склав 49 тис. Т, що на 17% менше, ніж за аналогічний період серпня.

Про це повідомили в «Консалтинговій групі А-95». Поставки не включають бутан, що поставляється на «Карпатнафтохім» для переробки.

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Поставки з Росії за звітний період скоротилися на 28%, з Білорусі - на 15%. Імпорт з Казахстану залишився на рівні серпня. Найбільше зниження торкнулося морських поставок: за неповну половину вересня було оформлено 800 т, в той час як за аналогічний період серпня в порти було поставлено 4,8 тис. Т.

У «Консалтинговій групі А-95» зазначають, що зниження поставок у вересні було очікувано. «До другої половини серпня український ринок знову переповнився ресурсом, і трейдери скоротили закупівлі максимально можливим чином. Сьогодні ринок вже близький до балансу і дорожнеча російського газу створює передумови до збереження цього стану найближчим часом і поступового зростання цін у другій половині місяця», - вважає аналітик« А-95 »Артем Куюн.

Скорочення поставок за перший тиждень серпня також склало 17%. Трейдери відзначали активізацію попиту на ринку на початку вересня, проте це не позначилося істотним зростанням цін на аукціонах внутрішніх виробників.

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