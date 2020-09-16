В следующем году в серийном производстве может появиться первый украинский электрогрузовик CoolOn.

200 км на одном заряде, скорость 90 км/ч, детали украинского производства, модульность и инновационность. Над этим работают в криворожской компании Murmuration Technology.

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Еще в 2016 году команда разработала литиевый электродвигатель LiFePO4 мощностью 40 кВт, который стоит в три раза дешевле аналогов. В CoolOn можно будет увеличить мощность до 90 кВт благодаря модульному аккумулятору. То есть при заказе отнять или добавить кВт до нужной цифры. Согласно опросу потенциальных клиентов, приоритетом является не пробег авто и мощность аккумулятора, а надежность и цена электромобиля.

"Двигатель имеет довольно существенные отличия от тех, которые используются в других электрических машинах. Наш мотор – это модернизированный Вентильный Реактивный Мотор. Модернизация полностью лишила мотор известных недостатков: пульсации момента и сложного инвертора. Сейчас это, пожалуй, самый надежный тип мотора. Он не содержит магнитов, не содержит “беличьей” клетки и имеет полностью пассивный ротор, что дает существенные преимущества в надежности и в движении. А вдвое меньшее содержание меди существенно снижает стоимость двигателя", – рассказали в компании.

В 2018 году был тест: старый Peugeot J9 Karsan превратили в электробус и назвали Murmuresla. Именно тогда и было решено запустить коммерческий электротранспорт.

За 2-3 месяца инженеры планируют завершить ходовой макет и взяться за создание прототипа. Электрокар соберут исключительно из деталей украинского производства, а ориентировочная стоимость электрогрузовика CoolOn составит $16 тыс. В 2021-2022 годах команда планирует запустить серийное производство 3-5 тыс. электромобилей в год и выйти на европейский рынок.

CoolOn пригодится сервисным службам (например, ремонтным), коммунальным предприятиям (для уборки улиц) и, конечно, стандартное назначение грузовика – доставка чего (например, почты).

Команда использует больше деталей украинского производства: кузов, кабину, колеса Disla, мотор, редуктор. Даже провод в обмотках мотора – и тот украинский. Электромобиль имеет длину 5 м, ширину 1.7 м и высоту 2.1 м. Грузовой отсек также модульный: его можно оборудовать башней для ремонта или оборудованием для уборки улиц. А можно оставить кузов открытым.

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