Пока тягач имеет статус концепта, серийную модель обещают вывести на рынок через пять лет.

Немецкий автогигант Daimler представил новый грузовой автомобиль, работающий на водороде. Электрическая грузовик Mercedes-Benz GenH2 станет первым серийным электрокаром в классе тяжелого коммерческого транспорта от Mercedes.

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Daimler Trucks заявляет, что грузовик способен преодолевать более 1000 километров, используя лишь один баллон водорода. Через три года производитель рассчитывает запустить клиентские испытания Mercedes-Benz GenH2, а в 2025 году выйти с ним на рынок.

Фото: водородный электрогрузовик Mercedes-Benz GenH2 / Daimler Trucks

Кроме того, в рамках презентации GenH2, компания Daimler Trucks также показала вариант грузовика с аккумуляторным питанием для города и дальних перевозок – Mercedes-Benz eActros и eActros LongHaul. Батарейный “Актрос” с запасом хода в 200 километров компания планирует вывести на рынок уже в 2021 году.



Фото: Mercedes-Benz eActros, eActros LongHaul та GenH2 / Daimler Trucks

Стратегия по электрификации коммерческого транспорта Mercedes предусматривает широкое использование водородных топливных элементов и аккумуляторов нового поколения, чтобы в течение следующих десяти лет полностью перейти на производство электрокаров.

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