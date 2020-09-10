Електричний уніцикл оснащений пружинною підвіскою з ходом 70 мм.

З ростом популярності персонального електротранспорту, збільшується розмаїття його видів. Електричні самокати і скутери, гіроборди та уніцикли всіх форматів сьогодні випускає вже чимало фірм. Американці з InMotion вирішили, що вже настав час для позашляхового моноколеса.

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Уніцикл InMotion V11 спроектований спеціально для бездоріжжя. Він оснащений підвіскою з ходом у 70 мм, 18-дюймову широку шину з агресивним протектором, оптикою спереду і ззаду, захищений від пилу та вологи. Важить пристрій 27 кіло і може катати вершника вагою до 120 кіло.

У рух V11 приводить електромотор на 2200 ват (2,9 к.с.), що живиться від акумулятора на 1500 Вт-год / 84-вольт. Уніцикл розвиває максимальну швидкість у 50 км/год і здатен долати на одному заряді батареї до 121 кілометра.

Цікавою особливістю цієї моделі є подвійна зарядка: уніцикл можна заряджати одночасно на двох зарядках, зменшуючи час, потрібний на цей процес з 10 до 5 годин. Інші особливості включають відкидну ручку, яка дозволяє катати одноколісний велосипед поруч із користувачем, як колісну валізу, та вбудовану підставку.



InMotion V11 зараз доступний для попереднього замовлення – зарезервувати транспорт можна за допомогою депозиту у 500 доларів, які будуть включені у повну вартість уніцикла, яка становить 1999 доларів. Замовники почнуть отримувати свої девайси до кінця цього місяця.

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