Электрический уницикл оснащен пружинной подвеской с ходом 70 мм.

С ростом популярности персонального электротранспорта увеличивается разнообразие его видов. Электрические самокаты и скутеры, гироборды и унициклы всех форматов сегодня выпускает уже немало фирм. Американцы из InMotion решили, что уже настало время для внедорожного моноколеса.

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Уницикл InMotion V11 спроектирован специально для бездорожья. Он оснащен подвеской с ходом в 70 мм, 18-дюймовую широкую шину с агрессивным протектором, оптикой спереди и сзади, защищен от пыли и влаги. Весит устройство 27 кило и может катать всадника весом до 120 кило.

В движение V11 приводит электромотор на 2200 ватт (2,9 л. с.), питающийся от аккумулятора на 1500 Вт-ч / 84-вольт. Уницикл развивает максимальную скорость в 50 км/ч и способен преодолевать на одном заряде батареи до 121 километра.

Интересной особенностью этой модели является двойная зарядка: уницикл можно заряжать одновременно на двух зарядках, уменьшая время, нужное на этот процесс с 10 до 5 часов. Другие особенности включают откидную ручку, которая позволяет катать одноколесный велосипед рядом с пользователем, как колесный чемодан, и встроенную подставку.

InMotion V11 теперь доступен для предварительного заказа – зарезервировать транспорт можно с помощью депозита в 500 долларов, которые будут включены в полную стоимость уницикла, которая составляет 1999 долларов. Заказчики начнут получать свои девайсы до конца этого месяца.

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