За свою концепцию изобретатели получили премию James Dyson Award.

Крошечные частицы каучука от шин отвечают за почти половину выбросов твердых частиц на транспорте, по данным правительства Великобритании. Шинная пыль также является вторым по величине источником микропластических загрязнителей в океанах после одноразового пластика.

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"Все сосредотачиваются на том, что загрязнение воздуха происходит непосредственно от самих двигателей и выходит из выхлопной трубы, – заявил Хуго Ричардсон, один из четырех разработчиков концепции, которые назвали себя The Tire Collective, – но люди не всегда осознают, что шины делают свой огромный вклад в этот вредный процесс, ведь это не очевидно, шинная пыль незаметна".

Решением студентов стал захват частиц шины непосредственно у их источника – специальное устройство плотно охватывает контур шины, и использует электростатику и аэродинамику вращения для сбора пыли, по мере ее появления"

Студенты говорят, что в лабораторных условиях их прототип может собрать 60% всех мелких частиц, вылетающих в воздух из шины.

"Эти шинные частицы самом деле достаточно малы, чтобы их можно было вдыхать. Таким образом, они могут вызвать различные заболевания легких и проблемы развития, а также попадают в нашу воду, в конце концов пробираются через нашу пищевую цепь и возвращаются к нам", – сказал Сиобхан Андерсон, член совместной программы инновационного проектирования Имперского колледжа Лондона и Королевского колледжа искусств

Каждый раз, когда транспортное средство тормозит, ускоряется или поворачивает, шины изнашиваются, и крошечные частицы становятся воздушными. По данным "Международного журнала экологических исследований и общественного здоровья", ежегодно только в Европе шинная пыль имеет объем в полмиллиона тонн. Поскольку растет популярность электрокаров, цифры будут увеличиваться, ведь батарейные авто тяжелее, из-за чего шины изнашиваются быстрее.

Сейчас команда The Tire Collective работает над созданием патента на свой дизайн и продолжает проект, как стартап.

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