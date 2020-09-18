За свою концепцію винахідники отримали цьогорічну премію James Dyson Award.

Крихітні частинки каучуку від шин відповідають за майже половину викидів твердих частинок на транспорті, за даними уряду Великобританії. Шинний пил також є другим за величиною джерелом мікропластичних забруднювачів в океанах після одноразового пластику.

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“Усі зосереджуються на тому, що забруднення повітря відбувається безпосередньо від самих двигунів і виходить із вихлопної труби, – заявив Хуго Річардсон, один з чотирьох розробників концепції, що назвали себе The Tire Collective, – але люди не завжди усвідомлюють, що шини роблять свій величезний внесок у цей шкідливий процес, адже це не очевидно, шинний пил непомітний”.

Рішенням студентів стало захоплення частинок шини безпосередня біля їх джерела – спеціальний пристрій щільно охоплює контур шини, та використовує електростатику і аеродинаміку обертання для збору пилу, по мірі його появи”

Студенти кажуть, що в лабораторних умовах їх прототип може зібрати 60% усіх дрібних частинок, що вилітають у повітря з шини.

“Ці шинні частинки насправді достатньо малі, щоб їх можна було вдихати. Таким чином, вони можуть спричинити різні захворювання легенів та проблеми розвитку, а також потрапляють у нашу воду, врешті-решт пробираються через наш харчовий ланцюг і повертаються до нас”, – сказав Сіобхан Андерсон, член спільної програми інноваційного проектування Імперського коледжу Лондона та Королівського коледжу мистецтв

Щоразу, коли транспортний засіб гальмує, прискорюється або повертає, шини зношуються, і крихітні частинки стають повітряними. За данними “Міжнародного журналу екологічних досліджень та громадського здоров'я”, щороку лише у Європі шинний пил має обсяг у півмільйона тонн. Оскільки росте популярність електрокарів, цифри будуть збільшуватись, адже батарейні авто важчі, через що шини зношуються швидше.

Наразі команда The Tire Collective працює над створенням патенту на свій дизайн і продовжує проект, як стартап.

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