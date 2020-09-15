"Часом, найбільший крок вперед – це рух по діагоналі", – повідомляє рекламне відео від американського виробника. Також у ролику майбутню новинку називають "першим у світі електричним суперпікапом". Прем'єра відбудеться 20 жовтня.

“Найкраща в галузі функція Crab Mode для нашого суперпікапа можлива, завдяки рульовому керуванню усіма чотирма колесами, що дозволяє GMC HUMMER EV рухатись у діагональному напрямку – життєво необхідна функціональність для позашляховиків”, – повідомляє прес-реліз виробника.

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Як стало відомо на початку цього року, концерн General Motors повертає до життя марку Hummer, починаючи з електричного пікапа GMC HUMMER EV. Останній прес-реліз розкриває кілька деталей про характеристики майбутньої новинки та показує роботу однієї з функцій під назвою Crabwalk.

1000 кінських сил;

15 590 Нм крутного моменту;

Відкритий “нескінченний” дах;

Модульні панелі даху;

Прискорення від 0 до 100 км/год за 3 секунди;

Режим “Адреналін”;

Режим “Краб”;

Акумулятори Ultium;

Супер-швидка зарядка;

SuperCruise наступного покоління;

Передова камера відеоогляду.



Режим Crab Mode для електричного “Хаммера” нагадує подібну функцію, заявлену для пакапа та позашляховика Rivian, яка у фордівського партнера отримала назву Tank Mode.

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