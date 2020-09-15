"Порой самый большой шаг вперед – это движение по диагонали", – сообщает рекламное видео от американского производителя. Также в ролике будущую новинку называют "первым в мире электрическим суперпикапом". Премьера состоится 20 октября.

“Лучшая в отрасли функция Crab Mode для нашего суперпикапа возможна благодаря рулевому управлению всеми четырьмя колесами, что позволяет GMC HUMMER EV двигаться в диагональном направлении – жизненно необходимая функциональность для внедорожников”, – сообщает пресс-релиз производителя.

Также интересно: Новую модель авто Hyundai нужно собирать собственноручно

Как стало известно в начале этого года, концерн General Motors возвращает к жизни марку Hummer, начиная с электрического пикапа GMC HUMMER EV. Последний пресс-релиз раскрывает несколько деталей о характеристиках будущей новинки и показывает работу одной из функций под названием Crabwalk.

1000 лошадиных сил;

15 590 Нм крутящего момента;

Открытая "бесконечная" крыша;

Модульные панели крыши;

Ускорение от 0 до 100 км/ч за 3 секунды;

Режим "Адреналин”;

Режим "Краб”;

Аккумуляторы Ultium;

Супер-быстрая зарядка;

SuperCruise следующего поколения;

Передовая камера видеообзора.

Режим Crab Mode для электрического “Хаммера” напоминает функцию, заявленную для пакапа и внедорожника Rivian, которая у фордовского партнера получила название Tank Mode.

Смотрите также: Внедорожники 2020: самые дорогие модели в Украине