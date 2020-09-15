"Порой самый большой шаг вперед – это движение по диагонали", – сообщает рекламное видео от американского производителя. Также в ролике будущую новинку называют "первым в мире электрическим суперпикапом". Премьера состоится 20 октября.
“Лучшая в отрасли функция Crab Mode для нашего суперпикапа возможна благодаря рулевому управлению всеми четырьмя колесами, что позволяет GMC HUMMER EV двигаться в диагональном направлении – жизненно необходимая функциональность для внедорожников”, – сообщает пресс-релиз производителя.
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Как стало известно в начале этого года, концерн General Motors возвращает к жизни марку Hummer, начиная с электрического пикапа GMC HUMMER EV. Последний пресс-релиз раскрывает несколько деталей о характеристиках будущей новинки и показывает работу одной из функций под названием Crabwalk.
- 1000 лошадиных сил;
- 15 590 Нм крутящего момента;
- Открытая "бесконечная" крыша;
- Модульные панели крыши;
- Ускорение от 0 до 100 км/ч за 3 секунды;
- Режим "Адреналин”;
- Режим "Краб”;
- Аккумуляторы Ultium;
- Супер-быстрая зарядка;
- SuperCruise следующего поколения;
- Передовая камера видеообзора.
Режим Crab Mode для электрического “Хаммера” напоминает функцию, заявленную для пакапа и внедорожника Rivian, которая у фордовского партнера получила название Tank Mode.
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