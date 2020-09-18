Молодий чоловік може отримати до п'яти років на те, аби виспатись за ґратами.

Поліцейські з канадської провінції Альберта отримали від громадян повідомлення про автомобіль, що рухався автомагістраллю, ніби-то без водія за кермом. Пізніше з'ясувалось, що керманич вирішив перепочити прямо за кермом, увімкнувши функцію "Автопілот" та зручно відкинувшись у кріслі.

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Поліцейським вдалось виявити синій Tesla Model S, на який була отримана скарга, та змусити автомобіль зупинитись. Для цього поліцейський виїхав попереду електрокара та увімкнув сигнал аварійної зупинки, зрозумілий комп’ютерній системі управління Tesla.

Після зупинки, офіцер перевірив показники останньої поїздки та підтвердив, що електрокар рухався в режимі “Автопілот” зі швидкістю до 150 км/год, у той час, як його власник дозволив собі розслабитись. Було встановлено, що “керував” автомобілем 20-річний мешканець Британської Колумбії, його ім’я не розголошується. Його спочатку було звинувачено у перевищенні швидкості, а дію його водійського посвідчення призупинено на 24 години, через перевтому.

Після подальшого розслідування та консультацій з прокурорами водію було пред'явлено звинувачення у небезпечному водінні, що визнано “серйозним правопорушенням, коли водій поводиться з автотранспортом у спосіб, небезпечний для громадської безпеки”. Справа буде розглянута в грудні. За місцевими законами таке правопорушення тягне за собою відповідальність від позбавлення водійського посвідчення на рік до ув’язнення терміном до п’яти років.

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