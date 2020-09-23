"Бездротова" траса буде підживлювати в русі електробуси.

Ізраїльський стартап ElectReon (раніше називався ElectRoad) і муніципалітет Тель-Авів-Яффа оголосили про старт дослідного проекту дороги, який заряджає електрокари на ходу. Ділянка довжиною в 600 м стане частиною двокілометрового автобусного маршруту між залізничною станцією "Університет Тель-Авіва" і автобусною станцією "Термінал Клацкіна".

Окрім електробусів, на такій дорозі зможуть заряджатися спеціально обладанані мікроавтобуси, фургони, вантажівки та легковики.

Кабелі та котушки, закладені в товщу асфальту, дозволяють транспортним засобам з прийомним обладанням приймати електричну енергію на ходу.

Зарядка на ходу дозволяє електричному автобусу або легковику задовольнятися меншою за обсягом тягової батареєю. Для громадського транспорту бонусом також є збільшення часу роботи. Якщо на зарядку не потрібно витрачати час, значить, електробус може ходити маршрутом хоч з раннього ранку до глибокої ночі. Втім, задум ElectReon теоретично передбачає установку аналогічних бездротових зарядних зон і на кінцевих автобусних станціях або в автобусних парках, щоб поповнювати запас енергії в батареї в проміжках між виходом на лінію.

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Якщо досвід з першим таким маршрутом в Тель-Авіві влада визнає вдалим, зарядна технологія буде поширена на ряд інших маршрутів, а у віддаленій перспективі – чи не на всі основні вулиці.

Для ElectReon це не перший такий експеримент. Фірма побудувала ділянку для бездротової зарядки довжиною 1,6 км на острові Готланд (як запевняють розробники, це перша така траса на заміському маршруті). До грудня 2020 року аналогічна траса з технологією від Електріона повинна запрацювати в німецькому Карлсруе. У Тель-Авіві для задіяні електробуси з суперконденсаторами замість звичайних тягових батарей. На Готланді перевірку проходять аналогічні електробуси, а ще важкі вантажівки з літієво-іонними акумуляторами. А в Карлсруе будуть бігати електробуси з літієво-іонними батареями. Всі вони, природно, забезпечені прийомними котушками під днищем для бездротової зарядки в русі.

Нагадаємо, що електрозарядки на парковках зроблять обов'язковими.