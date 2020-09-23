Протягом перших трьох років, після придбання електрокара.

Власники нового електричного кросовера Volkswagen ID 4 отримають приємний бонус у вигляді безкоштовного і безлімітного доступу до мережі фірмових зарядних станцій у США, протягом трьох років, після покупки.

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Представництво Volkswagen у США заявляє, що пільга надається без додаткових витрат для покупців ID 4, і вона надасть новим власникам доступ до 470+ зарядних станцій мережі Electrify America у США. Компанія Electrify America є “донькою” Volkswagen Group і розбудовує мережу станцій швидкісної зарядки на території Північної Америки.

Electrify America почала працювати у 2019 році, а до кінця 2021 року повинна мати близько 800 станцій з 3500 зарядними пристроями, доступними для водіїв.

Дебют самого електричного кросовера Volkswagen ID 4 відбудеться вже сьогодні, 23 вересня в онлайн-форматі. Слідкуйте за новинами на Авто 24, аби бути серед перших, хто познайомиться з новинкою.